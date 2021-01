Norras on nüüd leitud kolm maalihke ohvrit

Maalihke võimalike ohvrite otsingud jätkusid laupäeval kohe, kui valgeks läks. Töö kulgeb aeglaselt, sest kogu aeg on olemas uute maalihete oht. Varem päeval õnnestus päästjatel pääseda sisse paari autosse, kuid neis ei olnud kedagi.

Ametiisikute sõnul on kolmapäeval aset leidnud maalihke alt veel võimalik kedagi elusana leida, kuid võimalused kogu aeg kahanevad.

Oslo lähedal Gjerdrumi vallas kolmapäeva hommikul aset leidnud maalihe Norras enam kui saja aasta suurim. Selle ala on 300 meetrit lai ja 700 meetrit pikk.

Piirkonnast on evakueeritud sadu inimesi, kuid evakueerimist vajavaid arvati algselt olevat üle tuhande. Vähemalt 10 inimest on lihkes viga saanuid, neist üks raskelt. Hävinud on 30 maja.