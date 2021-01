Šotimaa liider kinnitas EL-ile lootust peagi uuesti ühineda

2016. aasta Brexiti referendumil hääletas enamus šotlasi liitu jäämise poolt ning Brexit on andnud uut indu Šotimaa Ühendkuningriigist eraldumise meeleoludele.

Pärast kaotust 2014. iseseisvusreferendumil on Sturgeon Šotimaa Rahvuspartei juhina seisnud uue referendumi korraldamise eest, mille järel loodetakse taas Euroopa Liiduga ühineda.

«Üha rohkem inimesi Šotimaal usub, et meie püüdlusi saab kõige paremini täita jätkates panustamist ühistöösse ja solidaarsusse, mida EL esindab,» kirjutas ta. «Brexiti tõttu saame seda nüüd teha ainult iseseisva liikmesriigina.»

Viimased küsitlused näitavad iseseisvumisele tugevat toetust ning koroonaviiruse pandeemia on lõhet Londoniga veelgi suurendanud.

Kuid taasliitumine EL-iga ei ole pelk formaalsus, sest Šotimaal on suur eelarvepuudujääk. Samuti tuleb Sturgeonil loota sellele, et Briti peaminister Boris Johnson kõigepealt nõustub referendumiga.

Johnson on sellise hääletuse välistanud, kuid edu korral kohalikel valimistel muutub SNP surve Johnsonile tugevamaks.

Vaatamata sellele, et 2014. aasta hääletust peeti põlvkonna otsuseks, väidab Sturgeon, et seoses Suurbritannia lahkumisega Euroopa ühisturult ja tolliliidust on olukord muutunud.