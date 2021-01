Lätis ja Leedus nõudis Covid-19 ööpäevaga kokku pea 50 inimelu

Lätis on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 41 929 inimest, surnud on neist 668.

Alates pandeemia algusest on Leedus viirus diagnoositud 145 399 inimesel ja 76 703 nakatunut on tervenenud.

Koroonaviirus on Leedus röövinud 1614 inimelu ja veel 838 koroonadiagnoosiga inimest on surnud kaasuvate haiguste tõttu.

Haiglates on ravil 2406 koroonapatsienti, kellest 190 on intensiivravi osakondades ja 115 juhitaval hingamisel.

Kahe nädala kumulatiivne haigestumine on 1286,9 juhtumit 100 000 elaniku kohta.

Alates pandeemia algusest on Venemaal tuvastatud 3 212 637 inimese nakatumine koroonaviirusse. Pandeemia on nõudnud Venemaal 58 002 ohvrit. Haigusest on paranenud 2 599 035 inimest, sealhulgas 18 897 viimase ööpäevaga.