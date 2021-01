Johnson: Šotimaa iseseisvushääletus peab uut põlvkonda ootama

Šotimaa Rahvuspartei juht Nicola Sturgeon kutsus seda siis hääletuseks «kord põlvkonna jooksul», kuid nüüd on ta seisukohal, et Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust muutis olukorda.

«Liiga kaua on järjestikused ÜK valitsused Šotimaad vales suunas viinud ja Brexit on selle kulminatsioon. Pole siis ime, et paljudel Šotimaa inimestel on sellest kõrini,» kirjutas esimene minister laupäeval oma partei veebilehel.