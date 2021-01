Hispaania laev päästis Vahemerel 265 migranti

Organisatsioon Open Arms säutsus pühapäeval Twitteris, et nende alus võttis laupäeval ohutult pardale 96 migranti, kes triivisid oma puupaadis rahvusvahelistes vetes ilma päästevestideta. Open Armsi teatel olid päästetud peamiselt pärit Eritreast, nende hulgas ka kaks naist ja 17 alaealist, kes kannatasid alajahtumise all.

Mõned neist põgenevad konflikti või tagakiusamise eest, kuid sajad tuhanded pagulased, kes viimastel aastatel merelt päästetud on, on sellised, kes põgenevad vaesuse eest ning kellele Euroopa Liidu riikides varjupaika ei anta.

Itaalia ja Vahemeres asuv Malta on tihti keeldunud humanitaarabilaevu sadamatesse lubamast, väites, et enamus põgenikest soovib saada töökohta Põhja-Euroopas või kohtuda seal elavate sugulastega. Itaalia ja Malta võimud on nõudnud ka, et teised Euroopa riigid annaks oma panuse migrantidega toimetulekuks.