Moskvas võivad nüüdsest metrooronge juhtida ka naised

Venemaa pealinna transpordiamet, mis vastutab ka metroo eest, ütles avalduses, et esimesed naisrongijuhid alustasid juba tööd.

Nõukogude perioodil ja ka hiljem oli naistel keelatud töötada metroorongi juhtidena, kuna väideti, et maa all pikalt olemine on nende tervisele halb.