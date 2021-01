Tšaadis tapeti maatülis 11 inimest

Võimud on asjaosalisi vahistanud ning asunud tsiviilisikutelt ebaseaduslikke relvi ära võtma.

«Võin kinnitada, et need kokkupõrked põhjustasid 11 inimese surma ja veel umbes 10 sai haavata. 12 konflikti alustanud inimest on vahistatud,» ütles Massira.