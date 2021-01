ELi naasvad britid jäid bürokraatia hammasrataste vahele

Lennufirmad keeldusid dokumentidest, mis enne Brexitit olid brittide staatuse tõestamiseks Hispaania, Itaalia või Saksamaa elanikena piisavad, kuigi Hispaania võimud kinnitasid, et pühapäeva lõunaks oli probleem lahendatud.

Brittide katsumused algasid keset reisipiiranguid, mis kehtestati kiiremini nakkavaks peetava uue koroonaviiruse tüve tõttu ÜKs ning see näitab bürokraatiamasinat, mis järgnes ÜK lahkumisele 27-liikmelisest Euroopa Liidust.

Nii Hispaania kui ka Briti võimud teatasid pühapäeval, et Hispaania välja antud roheline ELi kodakondsust kinnitav tõend, kus on ka välismaalase isikukood, kehtib Hispaanias elavatele Briti kodanikele endiselt kahepoolsete lepingute alusel, mis kehtivad pärast ÜK lahkumist Euroopa Liidust 31. detsembril.

Iberia teatas pühapäeva õhtul avalduses, et 1. jaanuaril saadetud teade Hispaania piirivalvelt oli tekitanud «veidi segadust», mis hiljem ära lahendati. British Airways kohe kommentaare ei andnud.

Hispaanias on püsielanikena registreeritud umbes 300 000 Briti kodanikku, kuigi enne Brexitit olid paljud elanud riigis end ametlikult registreerimata.

Itaaliasse Pisasse ja ka Saksamaale Berliini lendajad teatasid samasugustest takistustest pardale minekul Ryanairi ja Lufthansa lennukitele, hoolimata sellest, et neil olid kaasas dokumendid, millel oli vastavalt Itaalia ja Saksa valitsuse heakskiit.

Matt Bristow, Saksamaal elavaid Briti kodanikke koondava ühenduse esindaja lausus: «Tundub, et asi on selles, et ÜK lennujaamade töötajad ei tea, milliseid dokumente lubada, või kohaldatakse reegleid karmimalt, kui seda teeks Saksa piiripolitsei.»