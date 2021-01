Norra maalihkepiirkonnast leiti veel kolm hukkunut

Kokku on leitud seitse surnukeha. Endiselt on kadunud kolm inimest.

Politsei pressiesindaja Bjorn Christian Willersrud ütles ajakirjanikele, et nad loodavad endiselt maalihketsoonist leida ellujäänuid. «See on endiselt päästeoperatsioon, kuni me midagi muud otsustame,» sõnas Willersrud.