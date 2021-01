Peking on laiendanud koroona viiruse vastu vaktsineeritavate ringi inimestele, kellel on oma töö tõttu suurem oht viirusekandjatega kokku puutuda, võimude teatel on viimase paari päeva jooksul saanud kaitsesüsti üle 73 000 inimese, teiste seas bussijuhid ja omavalitsustöötajad.