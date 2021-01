USA eksperdid eitavad Trumpi väidet koroonaohvrite arvuga liialdamises

Esimese koroonavaktsiini doosi on saanud praeguseks umbes 4,2 miljonit ameeriklast, võimud prognoosisid, et aastavahetuseks on kaitsesüstitud 20 miljonit inimest. Trump süüdistas viivitustes kohalikke võime ja väitis, et föderaalvalitsus saadab vaktsiini osariikidesse laiali «palju kiiremini kui kohalikud võimud suudavad süstida».