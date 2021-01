Pentagon: USA lennukikandja jääb Pärsia lahele

Nimitz on patrullinud Pärsia lahel alates novembri lõpust, kuid USA kaitseministri kohusetäitja Christopher C. Miller andis 31. detsembril korralduse lennukikandja kojusuundumiseks.

Ajaleht The New York Times kirjutas viitega USA ametiisikutele, et otsus oli osa «deeskalatsioonisignaalist» Teheranile, et vältida konflikti president Donald Trumpi ametiaja viimastel päevadel.