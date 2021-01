Euroopa Komisjon tõrjub kriitikat koroonavaktsiini jagamise osas

Vaktsineerimisprogramm on 27 liikmesriigi liidus käivitunud aeglaselt ja mõnes riigis on süüdistatud Euroopa Liidu täitevvõimu suutmatuses tagada küllaldane hulk doose. Näiteks Soome on õnnetu, et sai detsembris vaid 40 000 doosi loodetud 300 000 asemel.