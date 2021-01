Šotimaa kehtestab kogu jaanuariks karmid koroonapiirangud

«Me otsustasime kehtestada alates (täna) keskööst, kogu jaanuariks, nõude püsida kodus, välja arvatud elutähtsad põhjused. See on sarnane sulgemisele eelmise aasta märtsis,» ütles ta Šoti parlamendile.

Iseseisvusmeelse Šotimaa Rahvuspartei (SNP) juht kinnitas, et ÜKs detsembris avastatud kiiremini leviv viirusetüüp on raske löök kogu viirusevastasele võitlusele. Ta lisas, et uus tüvi moodustab juba ligi poole Šotimaa uutest koroonajuhtudest.