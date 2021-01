USA endised kaitseministrid hoiatasid Trumpi

Kümme endist vabariiklasest ja demokraadist kaitseministrit allkirjastas ajalehes The Washington Post ilmunud arvamusartikli, mis seab kaude kahtluse alla president Donald Trumpi valmisoleku täita oma põhiseaduslikku kohust ja loovutada 20. jaanuaril võim.

Pärast 3. novembri presidendivalimisi, häälte ülelugemist mõnes osariigis ja edutuid kohtuasju on tulemus selge, kirjutasid endised ministrid.

«Aeg valimistulemuste kahtluse alla seadmiseks on möödas,» rõhutasid endised Pentagoni juhid, hoiatades sõjaväe kasutamise eest valimistulemuste muutmiseks.

Kõrged sõjaväelased, nende seas USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley on viimastel nädalatel avalikult öelnud, et sõjaväel ei ole mingit rolli USA valimistulemuste otsustamises ning sõjaväelased on ustavad riigi põhiseadusele, mitte üksikule liidrile või parteile.