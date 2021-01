Mehhiko pakub Assange'ile poliitilist varjupaika

«Ma palun välisministril korraldada vajalikud protseduurid taotlemaks, et Ühendkuningriigi valitsus vabastaks härra Assange'i ja et Mehhiko pakuks talle poliitilist varjupaika,» ütles president Andrés Manuel López Obrador ajakirjanikele.

Briti ringkonnakohtunik Vanessa Baraitser viitas oma esmaspäevases otsuses Assange´i vaimsele tervisele ja märkis, et ta võib sooritada Ühendriikidele väljaandmise korral enesetapu.

USA valitsus teatas, et kaebab kohtuotsuse edasi.

USA justiitsministeerium teatas hiljem, et on äärmiselt pettunud Briti kohtuniku otsuses spionaažis süüdistatud Assange'i Ühendriikidele kohtupidamiseks mitte välja anda.

«Me oleme äärmiselt pettunud kohtu otsuses, aga me oleme uhked selle üle, et USA-s valitseb iga tõstatatud küsimuse puhul seadus,» kinnitas ministeerium, vastates viitamisi Assange'i väitele, et tema kasutas õigust sõnavabadusele ning USA plaanib poliitilist kättemaksu.