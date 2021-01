Georgia osariigis hääletatakse senativalimistel

Presidendivalimistele järgnenud kuude jooksul on Georgia elanikud üle ujutatud raadio- ja telereklaamidega, meilidega, telefonikõnedega, tekstisõnumitega ja isegi käsitsi kirjutatud sõnumitega, mida saadavad neile teiste osariikide elanikud, kes ärgitavad valima minema.

Teise vooru eelhääletusel osalus on seni vaid 20 protsenti madalam, kui oli üldvalimistel samal ajal. Eelhääletust jälgivate ekspertide sõnul osalevad aktiivselt just afroameeriklased, mis on hea märk demokraatide jaoks.