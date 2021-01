Saudi Araabia ja Katari juhid leppisid sülelusega

Piiride avamine on esimene samm lõpetamaks kriisi, mis on lahutanud araabia riigid ning pannud proovile USA diplomaatia. Nelik süüdistas Katari terrorirühmituste toetamises, Iraaniga liiga lähedaste suhete hoidmises ning tahtmatuses panna kinni Al Jazeera telekanalit, mille valimisolek lubada eetrisse araabia riike kritiseerivaid ja islamistlikke seisukohti on saudidele vastumeelt. Katari valitsus lükkas kõik nõudmised tagasi, eitades terroristide toetamist ning põhjendades, et Iraan on naaberiigina neile oluline kaubanduspartner.