Pandeemia mõjus hästi elektriautode turule

Tõeline tegija on sellel alal Norra. Helsingin Sanomat kirjutab, et maailma esimese riigina ületasid seal elektriautod 2020. aastal esmakordselt registrisse võetud autodest poole. Müüdud autodest 54 protsenti olid elektriautod, neli müüduimat mudelit olid Audi, Tesla, Volkswageni ja Nissani valikust.

Kuigi Norra on Lääne-Euroopa suurim naftatootja, on riik toetuste abil asunud võimsalt elektriautode müüki edendama, vahendab Reuters. Eesmärgiks on võetud, et 2025. aastaks oleksid kõik müüdavad uued autod nullemissiooniga. «Me oleme kindlalt ajakavas, et saavutada 2025 eesmärk,» ütles Norra Teedeliidu tegevdirektor Oeyvind Thorsen pressikonverentsil.