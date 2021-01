Kahe vaktsiinisüsti soovitatav vahe on 21-28 päeva.

Nõustajaterühma (SAGE) juht Alejandro Cravioto ütles pressikonverentsil, et riigid, kus on probleeme vaktsiinidega varustamise ja epidemioloogilise olukorraga, võivad teise vaktsiinisüsti mõne nädala võrra edasi lükata, et esimesest doosist saaks kasu võimalikult suur hulk inimesi.