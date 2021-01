WHO eksperdid suunduvad Hiinasse, Peking viivitab lubade andmisega

«Täna saime teada, et Hiina ametnikud ei ole veel viinud lõpule vajalike lubade andmist meeskonna saabumisele Hiinasse,» ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus ajakirjanikele.

«Ma olen väga pettunud selle uudise pärast, arvestades, et kaks liiget on juba oma teekonda alustanud ning teised ei saanud reisida viimasel minutil,» ütles ta.

WHO juhi sõnul oli ta kontaktis kõrgete Hiina ametnikega, et teha selgeks, et «see missioon on WHO ja rahvusvahelise meeskonnale prioriteet».

Tedrose sõnul kinnitati talle, et Hiina kiirendab vajalikke siseprotseduure ekspertide võimalikult kiireks lähetuseks.

COVID-19 tuvastati esmakordselt Hiinas Wuhani linnas 2019. aasta lõpus. Hiljem levis koroonaviirus riigi piiridest välja ning on praeguse seisuga nõudnud üle 1,8 miljoni inimelu ja laastanud paljude riikide majandused.

WHO meeskond on lubanud, et keskendub oma visiidi ajal teadusele ja konkreetsemalt sellele, kuidas koroonaviirus levis loomadelt (arvatavalt nahkhiirtelt) inimestele.

«Küsimus ei ole süüdioleva riigi või süüdioleva võimu leidmises,» ütles Fabian Leendertz Saksa Robert Kochi Instituudist, kes on üks WHO meeskonna liikmetest.

«Vaja on mõista, mis juhtus, et seda tulevikus vältida ja riski vähendada.»

WHO missiooni puhul kardetakse, et Hiina survega silmitsi olles kinnitab see Pekingi ametlikku narratiivi viiruse päritolust, selle asemel, et teha sõltumatuid järeldusi.

Mullu Hiinasse saadetud WHO meeskond uuris võimude samme epideemia puhkemisel ega keskendunud viiruse päritolu väljaselgitamisele. Veel üks suvel korraldatud missioon valmistas ette pinnase tulevasele WHO ekspertide missioonile.

Pole selge, kellega asjatundjail on lubatud kohtuda, kui nad saabuvad Wuhani kaardistama pandeemia esimesi päevi ja nädalaid.

Hiinas on vaigistatud vilepuhujaid ja vangistatud kodanikuajakirjanikke. Seejuures mõisteti eelmisel nädalal 37-aastane naine neljaks aastaks vangi Wuhanis karantiini ajal tehtud ülesvõtete eest, kirjutas AFP.

Hiina välisminister Wang Yi kordas hiljuti väidet, et «pandeemia sai tõenäoliselt alguse mitmes kohas üle maailma».

Kui poliitikat ja pretsedenditut tervisekriisi teineteisega nii tihedalt seotakse, siis eksperdid kardavad isegi suuremaid kaotusi viirusele, mis ei tunne riigipiire.