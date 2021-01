Põhja-Koreas algas võimupartei kongress, Kim möönis vigu

Tegu on võimupartei esimese kongressiga viie aasta jooksul ning riigi ühe suurima poliitilise üritusega, mis on mõeldud peamiselt uute poliitiliste ja majanduslike prioriteetide seadmiseks, tippametnike ümberpaigutamiseks ning varasemate projektide ülevaatamiseks.

Kim ütles, et on olnud «säravaid edusamme, mida on saavutanud meie partei ja rahvas», kuid lisas, et ta oli ka «analüüsinud vigu, mis tehti jõupingutustes viia ellu riikliku majandusarengu viieaasta strateegiat».