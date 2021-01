Šveits kardab pandeemiat koroonapandeemia sees

Šveits, kus igapäevane uute nakatumiste arv on väga kõrge, on leidnud 28 uue tüve juhtumit - kõigi puhul on tegu Suurbritanniast saabunud inimeste või nende lähikontaktsetega.

«See uus variant võib käituda nagu uus pandeemia pandeemia sees,» ütles tervishoiuministeeriumi nakkushaiguste kontrolli osakonna juht Virginie Masserey pealinnas Bernis ajakirjanikele.

«See tähendab, et see võib levida eksponentsiaalselt ning, tõepoolest, lisada uue laine olemasolevale lainele,» sõnas ta. «Sestap on väga tähtis tõesti pidada kinni meetmetest, mida on soovitatud, et tõepoolest vähendada nakkuste arvu.»

Uue tüvega koroonaviirusega nakatumine on tuvastatud seitsmes kantonis 26-st, seal hulgas Zürichis, Genfis ja Bernis.

«Need mutantsed tüved on nüüd Šveitsis kohal ning teadusekspertide sõnul on nad palju nakkavamad,» ütles Kantoniarstide Liidu president Rudolf Hauri.

«Arvestades, et Šveitsis on viiruse aktiivsus või levik olnud nädalaid liiga kõrge, peame me tõepoolest püüdma viivitada selle tüve kiiremat levikut,» sõnas ta.

Kui uue tüvega viirust ei suudeta kontrolli all hoida, on vajalikud karmimad piirangud, hoiatas Masserey.

Šveits alustas esimese mandri-Euroopa lääneriigina vaktsineerimist Covid-19 vastu, tehes seda 23. detsembril Pfizer-BioNTechi vaktsiiniga.

8,6 miljoni elanikuga Šveits on saanud esimesed 233 000 vaktsiinidoosi ning loodab saada neid veebruari lõpuks 1,5 miljonit.

Šveits on sõlminud Pfizer-BioNTechi, Moderna ja AstraZenecaga lepingud umbes 15,8 miljoni koroonavaktsiini doosi saamiseks.