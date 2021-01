Netanyahu: Iisraelis kehtestatakse kaheks nädalaks täielik karantiin

«Haiglad hoiatavad meid, et me siseneme kõige ohtlikumasse lainesse alates pandeemia algusest. Tervishoiuministeerium ja eksperdid hoiatavad meid, et me oleme erakorralises olukorras ja kui me ei tegutse otsekohe, siis kaotame sadu iisraellasi,» ütles Netanyahu valitsuse koosolekul.