WHO juht Tedros Adhanon Ghebreyesus ütles, et on viimasel hetkel tekkinud tõrke osas väga pettunud. Teadlaste riiki lubamise üle peeti Pekingiga mitme kuu jooksul keerulisi läbirääkimisi ja kümme eksperti pidanuks kohale jõudma sel nädalal. Hiina väitis täna, et endiselt räägitakse läbi uurimismissiooni täpsete kuupäevade ja täpse korralduse osas.