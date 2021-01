Šoti patrull pidas Brexitile viidates kinni Iiri traaleri

Riiklik ringhääling RTE ütles teisipäeva õhtul, et traallaev Northern Celt peatati esmaspäeval ja Šoti merepatrull tuli pardale.

Laeva kaptenile öeldi, et Brexiti tõttu ei tohi ta enam Rockallist 12 meremiili raadiuses kala püüda, vahendas RTL.

Saar ise on vaid 30 meetrit pikk ja 20 meetrit lai ning asustamata, kuid selle ümbrus on kalarikas ja arvatakse, et merepõhjas leiduvad gaasi- ja naftavarud.