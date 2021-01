Briti kohus ei vabastanud Assange’i vanglast

Assange on viimased 18 kuud veetnud Londonis asuvas Belmarshi vanglas, üleeile otsustas Briti kohus teda Ameerika Ühendriikidele mitte välja anda. Põhjuseks toodi tema vaimne tervis ja kohtunik oli seisukohal, et Assange võiks USA vanglasse sattumise korral sooritada enesetapu.

Kuigi kohus on tagasi lükanud mitmeid taotlusi Assange’i vabastamiseks kautsjoni vastu, lootsid WikiLeaksi asutaja esindajad, et üleeilse kohtuotsuse järel on suurem tõenäosus mees vabadusse aidata. Nii siiski ei läinud ja kohus leidis, et Assange peab Belmarshi vanglasse jääma.