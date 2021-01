Ekspert: geopoliitilised pinged süvendavad koroonakriisi

Koroonaviiruse väljailmumisest möödununud aasta jooksul on surnud üle 1,8 miljoni inimese ja nakkus on tuvastatud ligi 86 miljonil.

See ei oleks pruukinud nii halvasti minna, ütles Genfis paikneva Ülemaailmse Tervisekeskuse (GHC) asutaja ja direktor Kickbusch.

Ka varasemad üleilmsed tervisekriisid on aset leidnud tugevate geopoliitiliste pingete ajal, aga viimastel kümnenditel on riikidel õnnestunud erimeelsused kõrvale jätta ka epideemiate vastu ühiselt võidelda, ütles Kickbusch.

«SARS viis Hiina arusaamisele, et nad peavad olema palju enam ülemaailmsesse süsteemi intergeeritud,» ütles Kickbusch. «See oli avanemise periood.»

Üheks tagajärjeks on ka see, et maailmal ei ole selgust Covid-19 loomses allikas.