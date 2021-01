Šoti esimene minister: reisipiirangud kehtivad ka Trumpile

Levivad kuuldused, et Trump, kes on ikka veel keeldunud tunnistamast valimiskaotust Joe Bidenile, võib loobuda osalemast oma rivaali ametisseastumistseremoonial 20. jaanuaril ning suunduda hoopis oma Turnberry golfikuurorti Šotimaa lääneosas.

Ajaleht Sunday Post kirjutas nädalavahetusel, et Glasgow' Prestwicki lennujaamale edastati info, et nad oleksid 19. jaanuaril valmis vastu võtma USA relvajõududele kuuluvat Boeing 757 lennukit.

Sturgeon, kes on varem Trumpi kritiseerinud, ütles ajakirjanikele, et tal ei ole mingit teavet USA ametistlahkuva presidendi reisiplaanide kohta. Ta viskas nalja, et loodab, et need on «lahkumine Valgest Majast».