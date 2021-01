Kolmteist EL-i riiki taotleb vaktsiiniabi idapartneritele

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariigi, Taani, Eesti, Soome, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Rootsi välisminister tegid ettepaneku Euroopa Komisjonile esitatud ühises kirjas, mille sisuga on tutvunud AFP ajakirjanikud.

«Me leiame, et meie piirid pole turvalised, kui me ei laienda toetust oma lähematele naabritele,» kirjutasid ministrid.

«Meie idapartnerid on paljudel juhtudel väljendanud oma tunnustust ELi Covidi-abile ja palunud hõlbustada juurdepääsu vaktsiinile.»

Palve tuleb ajal, mil EL ise on silmitsi kasvava kriitikaga vaktsineerimise aegluse pärast 27-s liikmesriigis.

Brüssel on seni andnud kasutusloa BioNTech/Pfizeri vaktsiinile ning kolmapäeval andis Euroopa ravimiamet teisena rohelise tule Moderna vaktsiinile.

Komisjon rabeleb selle nimel, et kindlustada kasutusloa saanud vaktsiinidega varustamine, väites, et suurim probleem on tootmisvõimsustes.