Biden: ameeriklased ootavad tegusid ja ühtsust

«On aeg pöörata lehekülge. Ameerika rahvas nõuab tegusid ja nad tahavad ühtsust. Ma olen optimistlikum kui kunagi varem, et me suudame pakkuda mõlemat,» ütles Biden avalduses, millega õnnitles demokraatidest kandidaate Raphael Warnockit and Jon Ossoffi nende tõenäolise võidu puhul Georgias.