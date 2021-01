«Kui Mike Pence käitub õigesti, siis me võidame valimised,» ütles Trump toetajatele Valges Maja ees. «Tal on täielik õigus seda teha.» «Mike Pence peab meie jaoks seda tegema, kui ta seda ei tee, on see kurb päev meie riigi jaoks.» Trump mõistis hukka ka «nõrgad» vabariiklased, kes lähevad valimistulemuste kinnitamisega kaasa, ja ähvardas neid probleemidega tulevastel valimistel.