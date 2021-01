USA kongress jätkab istungit umbes tunni pärast

Istung jätkub pärast seda, kui esindajatekoja ja senati ruumid on koristatud ning seal turvalisus tagatud.

Esindajatekoja esimees Nancy Pelosi kinnitas veidi hiljem isiklikult, et seadusandjad jätkavad Bideni valimisvõidu kinnitamisega.

«Oleme otsustanud, et peaksime jätkama õhtul istungiga, kui ruumid on kasutamiseks korda seatud,» kirjutas Pelosi kolleegidele saadetud sõnumis pärast uudiseid, et politsei kindlustas hoone ja meeleavaldajad eemaldati.