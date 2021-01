Mitu USA meediakanalit nõuab Trumpi viivitamatut tagandamist

«President ei saa jätkata ametis järgmise kahe nädala jooksul. Iga sekund, mil tal on presidendi kõikehõlmavad volitused, ohustab ta avalikku korda ja riiklikku julgeolekut,» hoiatati ajalehe juhtkirjas.

Ajalehe New York Times andmetel on päeva jooksul sama nõudnud mitmed tuntud poliitikud, kelle seas ka vabariiklased. Üheks võimaluseks oleks ka süüdistuse esitamine ametiseisundi kuritarvitamises.

Telekanali CNN allikate kohaselt on mõned Trumpi administratsiooni ministrid pidanud presidendi ametist tagandamiseks esialgseid arutelusid ja see on teada ka mõnedele senaatoritele. Siiski pole selge, kas ettevõtmist toetaks piisavalt ministreid.