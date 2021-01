USA poliitikavaatleja: olime tunnistajaks presidendi õhutatud riigipöördekatsele

Me polnud tunnistajaks millelegi vähemale kui riigipöördekatsele ning seda õhutas president ise. Nende sõnade kirjutamine on minu jaoks valus. Kuid selleks, ehitada üles seda, mis purustati eile, tuleb meil toimunut nimetada õige nimega.

Mõned vabariiklaste liidrid on mõistnud toimunu hukka, kuid teinud seda liiga hilja ja liiga tasaselt. Asjaolu, et me üldse jõudsime praegusesse olukorda, kinnitab, et vabariiklased aitasid luua koletist, mida nad ei suuda kuidagi kontrollida.