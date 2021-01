Business Insider: USA liitlased kahtlustavad Trumpi riigipöördekatses ning tema poolehoidjate õõnestustööd julgeolekujõududes

Business Insiderile avaldasid toimunu kohta oma arvamust Pariisi kesklinna turvalisuse eest vastutav politseiametnik ning kaks NATO riigi vastuluure töötajat. «Täna informeerin oma valitsust, et suure tõenäosusega üritas Donald Trump riiki pöörata,» rääkis üks neist.

«Poolehoidjad, kellest paljud kannavad militaarset rõivastust ja lehvitavad revolutsioonilisi lippe, jooksevad seejärel hoonele tormi. Kuid võimul oleva presidendi kontrolli all olevad jõustruktuurid turvaala ei kehtesta ning mässajad saavad jagu ka viimasest politseiahelikust,» räägib ekspert.

«Siis pöördub president oma poolehoidjate poole, kes Kapitooliumi ründavad ning ütleb, et armastab neid, kuid ei poeta sõnagi, et ründajad peatuksid,» lisab ta.

Prantsuse politseiametnik, kes on Kapitooliumi turvasüsteemidega hästi kursis, peab võimalikuks, et keegi takistas täiendavate julgeolekujõudude saatmist Kapitooliumi kaitsele.

Prantslase sõnul on tavaline, et Kapitooliumi politsei koordineerib suurte meeleavalduste eel oma tegevust USA salateenistuse ning Washingtoni politseiga. Sageli on löögivalmis ka kaitseministeeriumile alluv rahvuskaart.