Läti seim kinnitas Daniels Pavļutsi tervishoiuministriks

Peaminister Krišjānis Kariņš kohtus Pavļutsiga hommikul ja toetas tema kandidatuuri. Ta väljendas veendumust, et Pavļuts on valmis kohe tööd alustama.

Kohtumisel selgus, et peaministri ja tulevase tervishoiuministri nägemus ees seisvatest ülesannetest langeb kokku. Mõlema arvates peab riik koroonaviiruse vastu vaktsineerimise protsessi kiirendama, ministeeriumi tegevust tuleb üldsusele selgitada ja minister peab suutma hästi ja arusaadavalt suhelda ka ülejäänud tervishoiusektoriga.

«Pavļuts on väga hea kandidaat. Ta on valmis seda tööd alustama. Ta ei alusta nullist, tal on kogemusi,» ütles Kariņš.