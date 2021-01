Eelmine aasta oli 2016. kõrval mõõtmisajaloo palavaim

2015. aastale järgnenud kuus aastat on olnud kõigi aegade registreerituist palavaimad, samuti 20 aastat viimasest 21-st, seisab Copernicuse kliimamuutuse teenistuse (C3S) raportis.

Eelmise aasta rekord – keskmine temperatuur ületas tööstuseelse taseme 1,25 kraadi võrra – on seda murettekitavam, et tuli periooditi esineva loodusliku kliimanähtuse El Niño abita.

«On täiesti selge, et El Niño ja La Niña mõjuta aastasele temperatuurile oleks 2020. aasta mõõtmisajaloo kõige soojem,» ütles Oaklandi Breakthrough instituudi kliima- ja energiaosakonna juhataja Zeke Hausfather.

Iga kahe kuni seitsme aasta tagant esinev El Niño seisneb Vaikse ookeani idaosa pinnakihi soojenemises, mis võib tuua kaasa maakera temperatuuri tõusu. La Niñal, mis on praegu just tekkimas, on vastupidine – jahutav mõju.