Khamenei: Iraanil pole USA tuumaleppesse naasmisega kiiret

Ajatolla Ali Khamenei ütles, et küsimus pole mitte selles, kas USA naaseb või mitte, küsimus on ühepoolsete sanktsioonide tühistamises Iraanile.

«Meil pole kiiret ja me ei nõua nende naasmist. Meie nõudmine, mis on nii loogiline kui ratsionaalne, on sanktsioonide tühistamine».