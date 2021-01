Biden tervitas Trumpi otsust mitte osaleda tema ametissevannutamisel

«Teel siia öeldi mulle, et ta andis märku, et ei kavatse inauguratsioonile ilmuda,» ütles Biden Wilmingtonis ajakirjanikele. «Üks väheseid asju, milles tema ja mina oleme eales ühel nõul olnud. See on hea, et ta välja ilmu,» ütles Biden. «Ta on olnud häbiplekk meie riigile.»