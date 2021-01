Twitter sulges alaliselt Trumpi kasutajakonto

Ettevõte põhjendab otsust vägivalla edasise õhutamise riskiga tulevikus. Twitteri sõnul on nad jälginud Trumpi viimaseid säutse, nende konteksti ning seda, kuidas neid tõlgendatakse Twitteris ja väljaspool seda.

"Sellenädalaste kohutavate sündmuste valguses tegime kolmapäeval selgeks, et Twitteri reeglite uued rikkumised võivad viia just selleni," kirjutas ettevõte.

"Me usume, et on lihtsalt liiga riskantne lubada presidendil praegusel ajal jätkuvalt meie teenuseid kasutada," kirjutas Facebooki asutaja ja juht Mark Zuckerberg.