2020 oli Brasiilia Amazonase vihmametsadele kurb aasta

Keskkonnaaktivistid toonitasid, et need olid kaks esimest aastat, mil ametis on olnud paremäärmuslik president Jair Bolsonaro, kes avas vihmametsad põllumajandusele ja kaevandamisele.

«See pole kokkusattumus. See on praeguse valitsuse keskkonda hävitava poliitika tulemus,» ütles ta avalduses.

Brasiilia on maailma suurim veiseliha ja sojaubade eksportija ning riigi vihmametsade hävitamise taga on peamiselt põllumehed, loomakasvatajad ja maadega kauplejad, kes raadavad buldooseritega metsi ja panevad need põlema, et teha ruumi põllukultuuridele ja karjamaadele.