VÄLISPANORAAM ⟩ Biden ja Harris pärivad katkise riigi

Bideni ametivandeni jääb täna täpselt üks nädal ning Pasti sõnul on üsna selge, et praegust olukorda ja ka Ameerika protestikultuuri arvesse võttes leiavad mingisugused meeleavaldused kindlasti aset ka siis. Küsimus on tema sõnul selles, kas nende vastu välja pandud jõud on ohuga proportsionaalsed, et ei korduks Black Lives Matteri ajal nähtud olukord ega ka see, mis toimus eelmisel nädalal Kapitooliumis.