Itaalia endine siseminister Salvini astus kohtu ette

«Ma olen täiesti rahulik ja uhke selle üle, mis ma tegin,» ütles Salvini pärast suletud uste taga peetud istungit. «Mul on ainult kahju protseduuri hinna pärast, mida peavad maksma Itaalia maksumaksjad ja kohtuniku raisku läinud aja pärast.»

Päästeorganisatsioon Open Arms teatas avalduses, et kaasus on suunatud ka Itaalia ja Euroopa Liidu valitsuste vastu, mis on rikkunud rahvusvahelisi leppeid merel päästmise ja põgenike õiguste kohta.