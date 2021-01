Paavst Franciscus väljendas hämmingut tormijooksu üle Kapitooliumile

«Jumal tänatud, et see paiskus (avalikkuse ette), et seda saaks näha ja ravida,» ütles ta. «Seda tuleb hukka mõista, seda liikumist, hoolimata inimestest, (kes sellega seotud on),» ütles ta kolmapäeval Ühendriikides toimunud rahutuste kohta.

«Vägivald on alati selline, kas pole?» ütles paavst. «Mitte ükski elanikkond ei saa öelda, et sel oleks ühtegi vägivallavaba päeva. Seda juhtub ajaloos. Kuid me peame seda hästi mõistma, et see ei korduks, õppima ajaloost, õppima, et grupid..., mis ei ole hästi ühiskonda integreeritud, kogevad varem või hiljem selliseid vägivallapuhanguid.»