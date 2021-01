Meedia: asepresident Pence osaleb Bideni ametissevannutamisel

Mitu USA meediaväljaannet teatas laupäeval viitega administratsiooni kõrgetele ametiisikutele, et Pence on otsustanud inauguratsioonitseremoonial osaleda.

Biden ütles eelmisel nädalal, et Pence on tema ametissevannutamisele oodatud. «On oluline, et saaksime võimalikult suurel määral pidada kinni administratsioonivahetuse ajaloolistest pretsedentidest,» ütles Biden. «Meile oleks au, kui Pence tseremoonial osaleks.»