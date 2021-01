Paavst ameeriklastele: vägivald on enesehävituslik

Oma traditsioonilises pühapäevases pöördumises meenutas paavst, et president Donald Trumpi poolehoidjate tormijooksus Kapitooliumile sai surma viis inimest, teiste seas üks politseinik.

«Vägivald on alati enesehävituslik,» lausus Franciscus. «Vägivallaga ei võida midagi, aga kaotab nii palju,» lausus ta, rõhutades, kui tähtis on liidrite vastutustunne, et «rahustada hingi» ja hoida ära edasine vägivald.