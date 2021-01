Lätis ja Leedus nõudis Covid-19 ööpäevaga kokku 55 inimelu

Kokku on Covid-19 Lätis nõundud 849 inimese elu, mis on umbes 1,7 protsenti nakatunute koguarvust.

Kokku on riigis koroonaviirus tuvastatud 159 672 inimesel, surnud on 2197 patsienti.

Viimase kahe nädala jooksul on registreeritud umbes 3600 nakatumist, mida on umbes 550 võrra vähem kui eelmisel kahenädalasel perioodil. Viimase nädala jooksul on nakatumisi lisandunud umbes 1800, mis tähendab, et nakatumiste arvu langus on aeglustunud.