Sudaan väljendas rahulolematust tammikõnelustega seoses

Sudaan, Egiptus ja Etioopia leppisid eelmise nädalal kokku, et jätkavad kõnelusi lahendamaks pikaleveninud vaidlust.

«Sudaani vee- ja niisutusminister Yasser Abbas hoiatas, et Hartum ei saa jätkata seda määramatute kõneluste nõiaringi,» lisati uudises.

Egiptus, Etioopia ja Sudaan on tammi üle läbirääkimisi pidanud alates 2011. aastast, kuid leppeni pole jõutud. Kõnelused on soikus olnud alates eelmise aasta augustist.

Etioopia peab tammi vajalikuks oma kasvava elektrivajaduse rahuldamiseks ja rõhutab, et see ei mõjuta veevarustust alamjooksul. Egiptus, mille sada miljonit elanikku sõltuvad veevarustuses 97 protsendi ulatuses Niilusest, on Etioopia ühepoolsetele plaanidele aga vastu.