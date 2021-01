Põhja-Korea liidrile omistati Töölispartei peasekretäri tiitel

Kongressi avalduses märgitakse muu hulgas, et Kim on hiilgavalt realiseerinud ajaloolise missiooni viia lõpule riigi tuumaenergia ülesehitamise kava.

«Pole vahet, kes on võimul. Selle (USA) poliitika tõeline iseloom Põhja-Korea suhtes ei muutu kunagi,» vahendas uudisteagentuur KCNA Joe Bidenit nimetamata.

Pyongyang on paisanud tohutuid ressursse oma tuumarelvade ja ballistiliste rakettide arendamisse, mille vajadust on põhjendatud USA võimaliku invasiooniga.

Programmid on Kimi juhtimisel jõudsalt edenenud. Korraldatud on seni võimsaim tuumakatsetus ja välja töötatud raketid, mis küünivad USA rannikuni. Ja seda üha karmimatest rahvusvahelistest sanktsioonidest hoolimata. Põhja-Korea on lõpule viinud ka kava tuumaallveelaeva ehitamiseks, mis Kimi sõnul muudab strateegilist tasakaalu.